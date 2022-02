Antisémitisme: 59% des touristes israéliens cachent leur provenance lorsqu'ils sont à l'étranger

Seuls 5% des sondés pensent que la communauté internationale en fait assez pour éradiquer l'antisémitisme

La plupart des Israéliens craignent l'antisémitisme et cachent leur identité juive lorsqu'ils voyagent à l'étranger, selon une étude de la Ruderman Family Foundation.

Ils estiment par ailleurs qu'Israël n'en fait pas assez pour lutter contre l'antisémitisme en ligne.

Les conclusions de cette étude ont été présentées lundi au lobby de la Knesset pour les relations juives israélo-américaines.

Selon l'enquête, 62 % des Israéliens pensent en outre qu'Israël devrait prendre des mesures face aux incidents antisémites dans le monde, notamment en envoyant des équipes de secours lorsque cela est justifié.

Quelque 38 % pensent que l'État ne parvient pas à lutter de manière adéquate contre l'antisémitisme en ligne. Dans le même temps, seuls 5% pensent que la communauté internationale en fait assez pour éradiquer l'antisémitisme.

Toujours d’après cette étude, 73 % des Israéliens s'identifient dans une large mesure aux autres Juifs du monde en cas d'incident antisémite.

L'enquête a également révélé que 28 % des Israéliens âgés de 18 à 29 ans sont "très inquiets" pour leur sécurité à l'étranger, un sentiment partagé par 16 % des Israéliens de 60 ans et plus.

Les jeunes Israéliens ont également exprimé une plus grande inquiétude à révéler d'où ils venaient lorsqu'ils voyageaient : environ 13 % des Israéliens âgés de 18 à 29 ans ont déclaré ne pas dire qu’ils venaient d'Israël, contre seulement 8 % des Israéliens de 60 ans et plus.

Dans l'ensemble, 59 % des Israéliens ont affirmé qu'ils cachaient le fait qu'ils étaient juifs lorsqu'ils voyageaient à l'étranger.

Le président de la Fondation, Jay Ruderman, a noté que les préoccupations exprimées par les Israéliens dans l'enquête correspondaient à la tendance alarmante de l'augmentation des incidents antisémites dans le monde.