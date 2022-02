Israël: "aucune indication" que la police a illégalement piraté les téléphones des citoyens (enquête)

Le groupe NSO a également participé à l'enquête

Une première enquête sur les allégations selon lesquelles la police israélienne aurait utilisé illégalement un logiciel espion sur les téléphones des citoyens n'a trouvé "aucune indication" qu'un tel piratage ait eu lieu.

Une enquête du ministère de la Justice sur ces allégations, dirigée par le procureur général adjoint Marari, a été mise en place à la suite d'un rapport publié le mois dernier par le média Calcalist, selon lequel la police utilisait le logiciel espion Pegasus du groupe NSO sans aucun contrôle judiciaire.

Au début du mois, Calcalist a rapporté, sans fournir de preuves, que des dizaines de personnalités de premier plan - dont d'anciens directeurs de ministère, des personnalités du monde des affaires et des membres de la famille et des associés de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou - étaient espionnées par la police.

Mais les premières conclusions de l'enquête de Marari - à laquelle ont également pris part deux anciens responsables du Shin Bet - n'ont trouvé aucune preuve à l'appui des affirmations de Calcalist.

Selon les détails de l'enquête, publiés lundi, il n'y a "aucune indication que la police israélienne ait utilisé Pegasus sans ordonnance du tribunal pour infecter le téléphone de l'une des personnes de la liste publiée dans les médias."

En outre, une déclaration du ministère de la Justice a noté que l'enquête n'a pas découvert de tentatives infructueuses de la police d'utiliser Pegasus sans contrôle judiciaire, et qu'elle n'a pas non plus découvert d'utilisation par la police d'autres logiciels espions similaires contre les personnes citées.

M. Marari a noté que la police a informé le ministère de la Justice que trois personnes faisaient l'objet d'une ordonnance judiciaire autorisant ce type de piratage téléphonique, mais que seules deux d'entre elles avaient été ciblées par le logiciel espion et qu'une seule avait été piratée avec succès.

La déclaration du ministère de la Justice a également indiqué que celle-ci se poursuivrait et qu'elle serait élargie à des personnes ne figurant pas sur la liste initiale de Calcalist.