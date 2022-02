Israël: l'Université Bar-Ilan et Doral Group signent un accord pour la création d'un centre énergétique

Doral détient actuellement environ 40% de l'allocation pour les installations solaires

L'Université Bar-Ilan et Doral Group, une entreprise entrepreneuriale dans le domaine des énergies renouvelables, ont signé une série d'accords de collaboration stratégique.

Doral deviendra membre du Centre d'énergie et de durabilité de Bar-Ilan, et les entités travailleront à promouvoir la recherche et le développement, ainsi qu'à identifier et réaliser des opportunités commerciales conjointes en réponse aux défis mondiaux dans les domaines des énergies renouvelables.

L'aspect agricole de la recherche est dirigé par le professeur Yigal Cohen, lauréat du prix israélien de l'agriculture. Dans le cadre de la collaboration, le premier projet de recherche en agriculture solaire de ce type en Israël a été mis en place à l'Université pour la culture de pommes de terre.

Des panneaux solaires installés dans le champ produisent de l'énergie renouvelable tout en maintenant la productivité des cultures. La recherche intégrera des technologies de pointe pour minimiser l'effet de l'ombrage sur la protection de la production agricole contre le froid et la chaleur, et la consommation d'eau.

Autour de la parcelle expérimentale de Bar-Ilan, une "clôture solaire", qui produit de l'électricité et assure la sécurité, a été construite. Dans le cadre des capacités de développement de Doral, des accessoires de sécurité tels que des caméras, un éclairage par projecteur et une alarme doivent être installés sur la clôture.

Un autre accord a été signé, dirigé par le professeur Doron Aurbach et le professeur Malachi Noked du Bar-Ilan Energy and Sustainability Center, pour développer la "batterie du futur". Il s'agit d'une batterie verte bon marché et à haut rendement énergétique, à base d'ions sodium, qui convient au stockage de l'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables.

Doral détient actuellement environ 40% de l'allocation pour les installations solaires intégrant le stockage d'électricité en Israël, après avoir remporté les deux appels d'offres publiés par l'Autorité de l'électricité.

"Je suis heureux d'être en contact avec une entreprise comme Doral, qui est un acteur influent dans l'écosystème de l'innovation durable. Un environnement vert dépend de la résolution du problème énergétique", a déclaré Prof. Arie Zaban, Président de l'Université Bar-Ilan.