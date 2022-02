Yaïr Lapid nomme la députée Ghaida Rinawi-Zoabi au consulat général d'Israël à Shanghai

"C'est un grand privilège d'être la première femme arabe à occuper un poste diplomatique aussi élevé"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a décidé mardi de nommer la députée Ghaida Rinawi-Zoabi au consulat général d'Israël à Shanghai, en Chine, sous réserve de l'approbation du gouvernement.

La personne qui devrait la remplacer à la Knesset en tant que députée au nom du Meretz est Katie Piasecki-Morag, qui est actuellement membre du conseil municipal de Bat Yam.

"La députée Rinawi-Zoabi possède une riche expérience de gestion et un parcours économique et public diversifié et impressionnant. Je lui souhaite beaucoup de succès et je suis sûr qu'elle conduira le Consulat général d'Israël à Shanghai vers de nouvelles et importantes réalisations", a déclaré M. Lapid.

"On ne peut nier l'importance de la Chine en général et de Shanghai en particulier pour l'économie mondiale. Nos relations économiques avec la Chine sont un moteur de croissance important pour l'économie israélienne et doivent continuer à être promues", a-t-il affirmé.

"C'est un grand privilège d'être la première femme arabe à occuper un poste diplomatique aussi élevé. Je suis heureux de pouvoir contribuer à l'importante tâche de renforcer la coopération économique, commerciale et culturelle avec l'un des partenaires économiques importants d'Israël dans le monde depuis le consulat général d'Israël à Shanghai, un important centre névralgique de l'économie mondiale", a réagi Mme Rinawi-Zoabi lors de sa nomination.

Le député Mossi Raz du parti Meretz a salué la décision de Yaïr Lapid de nommer Glaida Rinawi-Zoabi comme consule, et la future nomination de Katie Piasecki-Morag comme membre de la Knesset : "Les bonnes femmes aux bons endroits", a-t-il affirmé.