"Des années de négligence envers les Palestiniens n'ont fait que renforcer le Hamas" (B. Gantz)

"En Israël, notre priorité est de protéger nos citoyens"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s'est exprimé mardi soir lors de la conférence des présidents des organisations juives américaines en Israël.

"Nous savons que lorsque les missiles pleuvent sur Sdérot, les étudiants de New York sortent fièrement leur Magen David, ou quand Amnesty publie son rapport scandaleux en utilisant le mot apartheid, des milliers d'étudiants de Californie sont ciblés, nos destinées sont intimement liées," a déclaré Benny Gantz.

"L'Etat d'Israël vous doit tout son engagement, c'est à nous de faire nos preuves, nous devons traiter des questions du monde occidental et nous devons être à vos côtés comme vous l'êtes pour nous", a-t-il ajouté.

Benny Gantz a également annoncé que le gouvernement actuel, malgré sa diversité et sa complexité avait commencé à prendre des mesures pour l'Etat, soulignant que les relations d'Israël avec les Etats-Unis étaient toujours au beau fixe, et synonymes d'une "grande amitié."

"Nous sommes tous conscients de la crise en Ukraine et ayant vu des centaines de familles endeuillées pendant mon service, le vainqueur est aussi perdant, toutes les parties impliquées doivent empêcher un bain de sang. En Israël, notre priorité est de protéger nos citoyens et nous investissons dans le nord et le sud du pays, nous avons créé une nouvelle barrière de sécurité dans le sud", a-t-il dit.

Concernant les Palestiniens, Benny Gantz a estimé que "des années de négligence n'ont fait que renforcer le Hamas, j'ai pris sur moi de changer cette réalité pour investir dans l'économie palestinienne".

"C'est notre intérêt stratégique et la seule manière de préserver Israël comme Etat juif et démocratique car nous voulons vivre en paix et cette paix n'est plus une illusion," a-t-il conclu.