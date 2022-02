Israël: le milliardaire Roman Abramovich fait un "don à 8 chiffres" à Yad Vashem

Avec cette contribution, Roman Abramovich deviendra le deuxième plus grand donateur privé du musée

Le milliardaire russo-israélien Roman Abramovich a accepté de faire un don très important au musée du mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem, a annoncé le musée.

Le porte-parole du musée, Simmy Allen, n'a pas donné le montant exact, mais a déclaré qu'il s'agit d'un "don à huit chiffres".

"Avec cette contribution, Roman Abramovich deviendra le deuxième plus grand donateur privé de Yad Vashem, après Miri et Sheldon Adelson", a-t-il dit.

La contribution ira à divers projets de Yad Vashem, parmi lesquels la création de deux nouveaux mémoriaux du "Livre des noms", une collection des noms de toutes les victimes connues de la Shoah.

L'une sera une exposition permanente au musée de Jérusalem, et l'autre sera une exposition mobile qui voyagera à travers le monde.

Les archives du Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, sont désormais accessibles au public via le site JewishGen, la plus grande ressource de généalogie juive en ligne.

L'accord annoncé par Yad Vashem et le Museum of Jewish Heritage de New York permet d’accéder facilement à des millions de noms enregistrés dans la base de données de Yad Vashem.

Les "Pages de témoignages", des documents collectés par l'institut israélien depuis les années 1950, incluent des noms, des notes biographiques et, lorsque cela est possible, des photographies de quelque 2.700.000 hommes, femmes et enfants tués pendant la Shoah.