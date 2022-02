Israël: une école bédouine encourage ses élèves à s'enrôler dans Tsahal

"Le Néguev peut être un véritable lieu de coexistence"

Alors que le nombre de Bédouins s'enrôlant dans l'armée est en baisse et que les affrontements violents se multiplient dans le Néguev, des élèves de seconde de l'école bédouine Al-Said participeront à une semaine d'entraînements GDNA à Sde Boker dans le sud d'Israël, accompagnés du ministère de la Défense.

Lors d'une visite la semaine dernière au simulateur de vol de Glilot, les étudiants ont été formés par des pilotes de chasse et ont vécu une expérience de vol dans des simulateurs de pilotage de certains des avions de combat les plus avancés au monde.

Le leader de la révolution de l'intégration des Bédouins dans la société israélienne est le directeur de l'école, Ibrahim Elsayed, qui a lui-même servi dans l'armée.

"Nous sommes frères de sang. Chaque année, nos étudiants diplômés sortent pour s'enrôler par loyauté envers l'État. Nous ne devons pas céder aux extrémistes. Le Néguev peut être un véritable lieu de coexistence. Je veux qu'ils soient pilotes et capitaines. Ils aimeront le pays et sentiront que c'est leur pays", a déclaré Ibrahim Elsayed, le directeur de l'école.

Omar, l'un des élève participant à ce programme a assuré que: "c'est mon rêve de me sentir appartenir à l'État. J'attends déjà de m'enrôler dans une réserve militaire et de participer à la défense du pays."

"Notre soutien aux étudiants bédouins renforce l'éducation, tout en renforçant l'identité israélienne et en contribuant à l'État. L'organisation est impliquée dans des projets qui soutiennent la périphérie et permettent à ses résidents l'égalité des chances," a déclaré Shmuel Haik, président de l'organisation judéo-britannique JNF UK, qui a mis en place deux laboratoires informatiques et le premier terrain de football dans la localité à Alside High School.

De nombreux soldats bédouins enrôlés dans l'armée ont rapporté souffrir d'exclusion de la part de leur entourage, d'humiliation voire de racisme de la part du reste de la société.