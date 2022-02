Israël: "La crise climatique est une menace existentielle qui aura des impacts dramatiques dans un avenir proche" (I. Herzog)

"Nous ne pouvons pas affronter cette crise de manière individuelle"

Le président israélien Isaac Herzog a donné une conférence mercredi sur le réchauffement climatique, affirmant qu'il y avait "urgence" à agir.

"La crise climatique mondiale ne fait que s'intensifier et nous frappe de plein fouet. Malheureusement, ce n'est que le début. Cette crise m'empêche de dormir la nuit. C'est pourquoi, en prenant mes fonctions, j'ai déclaré que j'utiliserais tous les moyens à ma disposition pour pallier ce problème," a déclaré Isaac Herzog.

"J'ai créé le Forum israélien sur le climat, dirigé par l'ancien membre de la Knesset, le Dr Dov Khenin et géré par le Dr Zohar Berman. Les nombreux groupes de travail du forum se réunissent et délibèrent sur la crise, et j'ai le plaisir de vous informer que les collaborations créées par ce forum montrent déjà les premiers signes de solutions importantes. Ce défi n'est ni personnel, ni communautaire, ni national. La crise du climat est mondiale, et nous, au Moyen-Orient, devons la comprendre principalement au niveau régional, car ses implications seront dramatiques," a poursuivi le président.

M. Herzog a expliqué que les nombreuses études scientifiques portant sur le Moyen-Orient prévoient une augmentation moyenne des températures de 4 degrés dans la région ; 10 à 20 % de précipitations en moins en moyenne ; et une intensification des inondations, des pluies torrentielles et des vagues de chaleur ainsi qu'une montée inquiétante du niveau de la mer.

"Pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie, laissez-moi vous expliquer: c'est une véritable catastrophe, pour tous, pour tous ceux qui vivent près de la mer, pour les habitants des zones qui vont se transformer en déserts, pour les victimes d'inondations mortelles et de canicules. Cela signifie la peur de millions de réfugiés déracinés de leurs foyers en Afrique et au Moyen-Orient, une crise potentielle à Gaza, des catastrophes à Chypre, en Grèce, en Turquie. Cela signifie aussi de graves conséquences pour nous tous, pour tous ceux qui ont la chance d'appeler cette belle région 'leur maison'. Il s'agit d'une menace existentielle à part entière qui aura des impacts dans un futur proche," a annoncé Isaac Herzog.

Le président a insisté sur le fait que "nous ne pouvons pas affronter cette crise de manière individuelle," appelant à la coopération régionale.

"Ce n'est pas un rêve, mes amis. Car en matière d'énergies renouvelables, cette région possède un immense potentiel", a-t-il conclu.