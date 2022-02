Israël: la mainmise des monopoles, largement responsable du coût de la vie

Cinq groupes détiennent près de 50% du marché agroalimentaire

Le coût élevé de la vie en Israël s’explique principalement par l’existence de monopoles qui empêchent l’émergence d’une libre concurrence. Il en existe 85, tous secteurs confondus, soit un record au sein des pays de l’OCDE.

Cette absence de compétitivité est particulièrement marquée dans le marché agroalimentaire, dominé par cinq grands groupes : Tnuva, Coca-Cola, Elite-Strauss, Osem et Telma-Unilever. Grâce à leur stratégie de fusion-acquisition, ces sociétés détiennent près de 50% du marché agroalimentaire, tandis que 1.108 petits et moyens producteurs se partagent le reste.

Cette position dominante permet à ces groupes de fixer les prix librement, de décider des promotions et des quantités. Conséquence : les produits alimentaires coûtent en Israël entre 20% et 25% plus cher qu’en Europe. Selon une nouvelle étude publiée par money.co.uk cette semaine, l'Etat hébreu se place même à la 6e place mondiale en ce qui concerne le prix moyen du panier de courses.

Le groupe Tnuva possède par exemple 71% des parts de marché du lait et 91% de celles du beurre. Il domine également le marché des légumes surgelés, du poisson et de la viande. Le groupe Coca-Cola est également à la tête de la laiterie Tara, l’eau minérale Neviot et les jus de fruits Prigat : il représente ainsi 90% des parts de marché du cola dans le pays, et 43% du marché total des boissons en Israël. Le groupe Elite-Strauss regroupe 78% des parts de marché du café.

La variété des marques proposées par les supermarchés est donc largement illusoire.

Certains groupes comme Coca-Cola s’assuraient même jusque récemment d'une position exclusive dans certaines supérettes et épiceries de quartier, en interdisant à ces détaillants de vendre les produits d’un autre fabricant.

En mars 2017, la Central Bottling Co. de Dudi Wertheim (Coca Cola Israël) s’est ainsi vu infliger une amende de 62,7 millions de shekels (15,67 millions d’euros) pour avoir exploité son statut de monopole et tenté de repousser la concurrence.

Des monopoles existent aussi dans le secteur des produits importés, alors qu’Israël ne compte que quatre importateurs officiels. Seuls maîtres à bord, ils font signer aux marques des accords d’importation exclusifs pour éliminer la concurrence et fixer le prix qu’ils veulent.

Résultat : en Israël, les prix du dentifrice Colgate ou du déodorant Rexona sont plus élevés qu’ailleurs. Et si la hausse du shekel aurait dû logiquement entraîner une baisse des prix des produits importés, il n’en est rien, car les importateurs en profitent pour augmenter leurs marges bénéficiaires.

Autant de pratiques impossibles dans la plupart des autres pays, comme le sait parfaitement le distributeur Superpharm, qui importe des produits cosmétiques pour ses magasins et qui est également présent en Europe. Lorsqu’il opère en Pologne, il est en concurrence avec de nombreux autres importateurs, et se trouve dans l’obligation d’aligner ses prix. Il y vend donc les mêmes produits qu’en Israël, mais beaucoup moins cher.

Etouffer la concurrence

Le musellement de la concurrence se fait aussi par les chaînes de supermarchés.

En accord avec les grands groupes, elles mettent en valeur les produits de ces monopoles dans leurs rayons et dans leurs publicités, souvent à coups de promotions qui ne reflètent en réalité que le prix normal d’un produit.

Possédant aussi fréquemment leur propre marque, les grands distributeurs font leur possible pour barrer la route aux petits producteurs, considérés comme une dangereuse concurrence. C’est ainsi que les marques indépendantes couvrent seulement 3% à 11% des ventes du pays, alors qu’en France ou en Allemagne cette proportion est de 40%.

Et lorsque les grandes chaînes de supermarchés achètent la marchandise des petits producteurs - qui est de 30% à 40% moins chère -, ils en profitent souvent pour mettre la différence dans leur poche. Il n’y a donc aucune répercussion sur les prix en rayon.

Conditionné par la publicité, mais aussi la disposition et la quantité des produits en rayon, le client choisit les produits des grandes marques, entretenant lui aussi le cercle vicieux des prix élevés.

Les choses sont peut-être toutefois en train d’évoluer, avec la rébellion récente des consommateurs.

Face à la hausse des prix annoncée par certains fabricants comme Osem, les clients ont riposté en boycottant les produits de la marque. Résultat : le fameux fabricant des Bambas a finalement renoncé à sa hausse de prix.

Tandis que le coût de la vie ne cesse d’augmenter en Israël, tous les experts préconisent de casser les monopoles pour faire émerger une vraie compétitivité dans les prix. Réagissant à la grogne sociale consécutive à la récente hausse des prix dans de nombreux secteurs, le Premier ministre Naftali Bennett s’est engagé à prendre les mesures nécessaires afin de favoriser la concurrence. Mais plus que des promesses mille fois entendues de la part de leurs dirigeants, les Israéliens exigent aujourd’hui des actes.

L’ouverture à la concurrence du marché israélien de la téléphonie en 2011, qui a permis une chute drastique des prix des abonnements et des communications, a montré que briser les monopoles était possible. Pourvu que cela s’accompagne d’une véritable volonté politique.

