Israël: nombre record de cas de discrimination contre la communauté LGBTQ signalés en 2021

Une augmentation de 10% a été enregistrée depuis 2020, en moyenne un cas est répertorié toutes les 3 heures

2.971 cas de discrimination contre la communauté LGBTQ ont été recensés en Israël en 2021, le nombre le plus élevé jamais signalé, selon un rapport annuel du Centre Nir Katz de l'Aguda - l'Association du mouvement pour l'égalité en Israël.

Ce chiffre marque une augmentation de 10% par rapport à 2020 et signifie qu'en moyenne, un cas est répertorié toutes les trois heures environ.

43% des incidents ont eu lieu au sein de la famille de la victime, soit près du double du taux rapporté en 2020 (28%).

Le nombre de jeunes ayant été expulsés de chez eux en raison de leur appartenance au mouvement a également augmenté d'environ 41% par rapport à 2020, avec près de 444 jeunes ayant été placés dans des foyers.

Bien que Tel Aviv soit réputée dans le monde pour sa tolérance envers les personnes LGBTQ, plus de la moitié (50,5%) des incidents ciblant les personnes transgenres ont eu lieu dans la région de la ville blanche.

Environ 41% de toutes les personnes LGBTQ ayant averti d'incidents de discrimination avaient entre 19 et 39 ans, 25% avaient entre 31 et 40 ans, 20% entre 41 et 55 ans, 10% avaient moins de 18 ans et 4% avaient plus de 56 ans.

"C'est un signal d'alarme retentissant pour l'État et le gouvernement lié à une situation où les membres de la communauté sont discriminés sans autre raison que celle de leur mode de vie", a déclaré Hila Peer, présidente de l'Aguda.

Il y a dix jours, le ministre israélien de la Santé, Nitzan Horowitz, avait pour sa part annoncé l'interdiction formelle pour les professionnels de la santé de s'engager dans les thérapies de conversion qui prétendent transformer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, affirmant que cette décision est une mesure vitale visant à éradiquer une pratique qui "tue l'âme".