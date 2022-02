Israël soutient la "souveraineté" de l'Ukraine, sans mentionner la Russie

L'ambassadeur d'Israël à Kiev déclare être prêt "à toutes les options" pour une éventuelle évacuation

Dans sa première déclaration publique sur la crise actuelle entre Kiev et Moscou, le ministère israélien des Affaires étrangères a exprimé sa "préoccupation" face à la "grave escalade" dans la région, mais s'est abstenu de nommer la Russie ou de condamner ses actions.

"Israël partage l'inquiétude de la communauté internationale concernant les mesures prises dans l'est de l'Ukraine et la grave escalade des tensions de la situation", a indiqué le ministère dans un communiqué mercredi après-midi. "Israël espère une solution diplomatique qui conduira au calme, et est prêt à aider si on le lui demande."

L'Etat hébreu a également déclaré qu'il "soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine", et a une nouvelle fois exprimé son inquiétude pour les citoyens israéliens et la communauté juive dans les régions concernées par les tensions.

"Israël est prêt et disposé à transférer immédiatement une aide humanitaire à l'Ukraine en fonction de ses besoins et reste en contact avec les autorités ukrainiennes à ce sujet", a encore souligné le communiqué qui ne fait aucune mention de la Russie.

"Israël poursuit le dialogue avec ses partenaires sur les moyens de remettre les efforts diplomatiques sur les rails", a ajoute le ministère.

Quelques heures plus tôt, des diplomates ukrainiens ont déclaré qu'ils attendaient toujours qu'Israël pèse dans la balance après que les États-Unis et les nations européennes ont fermement condamné la Russie pour avoir déplacé des troupes à Lougansk et Donetsk.