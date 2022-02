B. Netanyahou dénonce la nomination "scandaleuse" d'une députée arabe au poste de Consule générale à Shanghai

"Il n'est pas acceptable qu'une personne qui représente Israël ne reconnaisse pas le pays comme Etat juif"

Le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a fustigé mercredi le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid après la nomination "scandaleuse" de la députée du Meretz Ghaida Rinawie-Zoabi comme prochaine Consule générale d'Israël à Shanghai, en Chine.

"Il n'est pas acceptable que quelqu'un qui représente l'État d'Israël auprès de l'une des plus importantes puissances mondiales soit une personne qui ne reconnaisse pas l'Etat hébreu comme un État juif et une personne qui s'oppose à notre hymne national. J'exige que le gouvernement annule aujourd'hui cette nomination honteuse", a déclaré M. Netanyahou dans un communiqué.

Cette réponse intervient quelques heures après que Mme Zoabi a été interviewée sur la chaîne publique Kan et qu'on lui a demandé si elle reconnaissait Israël comme un État juif.

Après avoir évité de répondre et insisté sur le fait qu'elle reconnaît Israël comme une démocratie, Mme Zoabi a répété deux fois que lorsqu'elle est entrée à la Knesset et a prêté serment à l'État, elle l'a fait "en reconnaissant Israël comme un État juif et démocratique".

Interrogée pour savoir si la députée arabe s'apprêtait à chanter l'hymne national dans le cadre de son prochain poste, Mme Zoabi a admis que la première phrase de la chanson, qui parle de "l'âme d'un Juif qui aspire toujours", n'est "pas quelque chose à laquelle je m'identifie", ajoutant ensuite qu'elle "m'exclut" et qu'elle ne connaît pas l'hymne par cœur.

Mme Zoabi a ensuite répondu que sa nomination à ce poste n'a rien à voir avec sa décision de voter contre la coalition le mois dernier. Elle a évoqué ses études à l'université d'Oxford et au geste que le nouveau gouvernement tentait de faire envers la population arabe du pays, à savoir qu'il était digne de voir ses membres représenter Israël à l'étranger.

"Je crois vraiment qu'Israël est une démocratie, et je me suis battue pour qu'Israël traite ses citoyens arabes de manière égale", a-t-elle assuré à Kan.

Mais Boaz Toporovsky, député de Yesh Atid, a semblé contredire les propos de Mme Zoabi, déclarant à Channel 13 que le vote de la députée contre la législation visant à réglementer la conscription des jeunes ultra-orthodoxes avait joué un rôle dans la décision de l'envoyer à l'étranger. M. Toporovsky a toutefois précisé que ce n'était pas le facteur principal et que Mme Zoabi est "très qualifiée" pour cette mission.

Elle devrait prendre ses fonctions dans environ six mois.