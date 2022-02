Coronavirus: Israël va suspendre l'état d'urgence pour la première fois depuis le début de la pandémie

L'Etat hébreu va rouvrir ses frontières aux personnes non vaccinées à partir du 1er mars

À partir de début mars, et pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, Israël va abandonner le statut d'état d'urgence qui attribuait au gouvernement et au ministère de la Santé des pouvoirs étendus pour imposer des restrictions à la population, et adopter l'"état sanitaire spécial".

Lors d'un vote téléphonique qui s'est tenu mercredi matin, les ministres du gouvernement ont approuvé la mise en œuvre de cette décision. Désormais, toutes les nouvelles réglementations, restrictions et mesures qui seront décidées seront soumises à la commission de la Constitution de la Knesset, qui pourra modifier et même abroger certaines d'entre elles.

La vaste infrastructure juridique qui était au service du gouvernement pendant l'état d'urgence, en vertu de laquelle les restrictions entraient en vigueur et seulement ensuite étaient approuvées, réduites ou abrogées par le Comité de la Constitution, ne sera désormais plus valable sous le régime d'"état sanitaire spécial", où chaque décision doit passer par la Knesset.

Dimanche, Israël a annoncé qu'il allait rouvrir ses frontières aux personnes non vaccinées à partir du 1er mars, une première depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Quelques jours plus tôt, le Premier ministre Naftali Bennett avait annoncé la fin du pass sanitaire, dont son pays avait été l'un des pionniers, affirmant que la vague de contamination liée au variant Omicron s'estompait désormais en Israël.

L'État hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer une vaste campagne de vaccination en décembre 2020, à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer.