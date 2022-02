Invasion russe: le président de la Knesset dénonce "une violation flagrante de l'ordre international"

Le président de la Rada a plaidé pour l’organisation d’un prochain sommet russo-ukrainien en Israël

"L’attaque russe contre l’Ukraine est une violation flagrante de l’ordre international", a affirmé le président du Parlement israélien Mickey Levy à son homologue ukrainien samedi soir au cours d’un entretien téléphonique.

Lors de cette conversation avec Ruslan Stefanchuk, Mickey Levy a exprimé "sa solidarité avec le peuple ukrainien" et a dit "partager sa douleur face aux pertes humaines causées ces derniers jours".

Le président de la Knesset a par ailleurs informé son homologue qu’un vol décollerait d’Israël vers l’Ukraine chargé d’une cargaison humanitaire dans les prochains jours.

Le président du Parlement ukrainien a remercié le peuple d’Israël pour son soutien à son pays, et a plaidé pour l’organisation d’un prochain sommet russo-ukrainien dans l’Etat hébreu.

L'Ukraine a demandé vendredi à l'Etat hébreu de servir de médiateur avec la Russie dans le cadre de pourparlers pour un cessez-le-feu, selon le radio diffuseur Kan.

Des sources israéliennes et ukrainiennes ont rapporté que le président Zelensky avait suggéré au Premier ministre Naftali Bennett que Jérusalem et la Russie négocient des pourparlers à Jérusalem, lors d'une conversation entre les deux hommes qui a eu lieu plus tôt ce vendredi.