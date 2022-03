"Israël ne sera pas lié par l'accord nucléaire conclu à Vienne", réitère Naftali Bennett

"Non loin de nous, à Kiev, l'ordre mondial subit un énorme bouleversement", a dit le Premier ministre

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré mardi lors d'un événement organisé pour le service de renseignement du Mossad, qu'Israël ne serait pas lié par l'accord nucléaire qui se profile entre l'Occident et l'Iran.

Alors que les pourparlers à Vienne destinés à relancer l’accord pourraient aboutir prochainement, le chef du gouvernement a déclaré qu'Israël devait continuer à agir contre la menace nucléaire iranienne en fonction de ses intérêts.

"Votre mission cruciale est d'empêcher l'Iran d'acquérir des capacités nucléaires. C'est une tâche à laquelle vous vous consacrez depuis des années maintenant, mais il semble que nous nous rapprochons du moment de vérité", a dit Naftali Bennett aux membres du Mossad.

"Alors que comme le reste du monde nous avons un œil rivé sur ce qui se passe à Kiev, l'autre doit être concentré sur ce qui se passe à l'ouest de l'Ukraine, à Vienne", a ajouté le Premier ministre.

Dans son allocution, Naftali Bennett a de nouveau appelé à supprimer la clause de l’accord stipulant la date d'expiration des diverses restrictions imposées au programme nucléaire iranien.

"Je l'ai déjà dit et je le répéterai, surtout à ce stade : l'accord nucléaire avec l'Iran ne lie pas Israël, pas plus que la clause de fin des sanctions."

Dans son discours, le Premier ministre a également évoqué l'invasion russe de l'Ukraine, qui est entrée mardi dans sa sixième journée.

"Non loin de nous, à Kiev, l'ordre mondial subit un énorme bouleversement. Israël a adopté une position très calculée et responsable, qui lui permettra non seulement de sauvegarder ses intérêts mais aussi de profiter aux deux parties. Israël est l'un des rares pays à pouvoir dialoguer à la fois avec la Russie et l'Ukraine, et aider si nécessaire."

Naftali Bennett s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine dimanche et lui a proposé de servir de médiateur dans les pourparlers avec l'Ukraine, une offre pour l'heure rejetée par le Kremlin.