Israël: visite d'Etat du président Herzog en Turquie cette semaine

La dernière visite d'État en Turquie d'un président israélien a eu lieu en 2003

Le président Isaac Herzog et son épouse se rendront en Turquie le 9 mars pour une visite d'Etat de deux jours, à l'invitation du président Recep Tayyip Erdoğan.

Le président israélien sera reçu par son homologue turc à Ankara, puis il se rendra à Istanbul afin d'y rencontrer des membres de la communauté juive.

Au cours de cette visite, coordonnée avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et leurs bureaux, les deux présidents discuteront de diverses questions bilatérales, notamment les relations israélo-turques et le potentiel d'élargissement de la collaboration entre leurs États et peuples respectifs dans divers domaines.

Isaac Herzog sera le premier dirigeant israélien à se rendre en Turquie depuis 2008. La dernière visite d'État en Turquie d'un président israélien a eu lieu en 2003.

Cette visite marquera la concrétisation du rapprochement entre Israël et la Turquie amorcé ces derniers mois.

Les premiers signes visibles de ce réchauffement avaient pu être observés notamment avec les appels du président Erdogan à son homologue israélien pour le féliciter de son entrée en fonction, et lui présenter ses condoléances lors du décès de la mère de ce dernier quelques mois plus tard.

La reprise du dialogue entre les deux pays avait également abouti à la libération rapide d'un couple d'Israéliens, détenu en Turquie pour avoir photographié un palais présidentiel en novembre dernier.