Le magasin de grande distribution Carrefour prévoit de s'implanter en Israël

En 2016, le magasin avait déjà tenté de s'implanter dans le pays

La célèbre enseigne de grande distribution française Carrefour va s'installer en Israël, grâce à une collaboration avec la société de distribution israélienne Electra-Consumer, rapporte dimanche le site d'informations Walla.

Dans l'industrie de la vente au détail de produits alimentaires, un certain nombre d'évaluations ont été entendues aujourd'hui concernant le processus que le géant de la vente cherchera à maintenir en Israël.

Des sources dans l'industrie alimentaire ont même lié la démission du PDG de supermarchés Shufersal, Itzik Aberkhan, à l'entrée de Carrefour sur le marché israélien.

En 2016, la direction de la chaîne alimentaire française avait mené des négociations avancées avec Eyal Ravid, PDG et actionnaire de la chaîne Victory, afin d'élaborer le modèle de coopération en vue du lancement en Israël.

Selon Ravid, Carrefour a plus de 35 partenariats différents dans le monde et compte près de 14.000 succursales. Mais selon lui, le modèle économique proposé ne répond pas aux besoins du marché local, car la chaîne n'a pas de liste de prix globale - et les négociations commerciales et d'affaires sont propres à chaque pays.

Par conséquent, Ravid estime que ce n'est pas une décision qui changera radicalement les règles du jeu en Israël. Une autre chose qui peut compliquer la tâche de Carrefour en Israël est le fait que la connexion se fasse vers Carrefour France (où les prix sont relativement élevés) et non vers Carrefour Europe de l'Est.

La chaîne alimentaire Carrefour a été fondée en 1959 en France.

L'entreprise a affiché une augmentation de plus de 3 % de son chiffre d'affaires en 2021 par rapport à 2020. L'essentiel de l'augmentation provient principalement des ventes en ligne de l'entreprise. La société prévoit d'ouvrir 2.994 magasins supplémentaires en 2022.