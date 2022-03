Pour la première fois depuis 1989, un cas de poliomyélite a été découvert en Israël

Le virus a également été détecté dans un échantillon d'eaux usées à Jérusalem

Un cas du virus de la poliomyélite a été découvert dimanche pour la première fois depuis 1989, chez un enfant de 4 ans à Jérusalem - qui n'avait pas été vacciné contre la maladie, selon un communiqué du ministère de la Santé.

La poliomyélite est une maladie très contagieuse. Elle se transmet par les selles ou les sécrétions venant du nez et de la gorge d'une personne infectée. Le virus peut également s'attraper en buvant de l'eau ou en mangeant des aliments contaminés.

Le ministère de la Santé a déclaré que le Bureau du district de Jérusalem a ouvert une enquête épidémiologique et contactera ceux qui sont entrés en contact étroit avec l'enfant pour leur fournir des instructions spécifiques. Des recommandations supplémentaires seront ensuite livrées sur la base des résultats de l'enquête.

Le virus a également été détecté dans un échantillon d'eaux usées de la région de Jérusalem.

La "paralysie infantile" était l'une des maladies les plus courantes dans le monde, jusqu'au développement d'un vaccin au début des années 1950. Entre 1950 et 1954, 4.700 Israéliens ont contracté cette maladie et 760 en sont morts

Le vaccin, qui est entré en vigueur en 1957, a considérablement réduit le nombre de malades et, depuis 1989, aucun cas n'avait été signalé dans le pays.