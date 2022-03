Jérusalem: d'anciens "bols d'incantation" découverts au domicile d'un habitant

L'IAA pense que le suspect a réparé et restauré les bols afin de les vendre

L'Autorité des antiquités d'Israël (IAA) a découvert des "bols d'incantation" vieux de 1.500 ans parmi d'autres objets rares et décorés en os et en ivoire datant de la période biblique chez un habitant de Jérusalem soupçonné de participer au commerce illégal d'antiquités.

Des centaines de pièces de monnaie antiques en bronze et en argent, de la verrerie et des armes anciennes ont également été découvertes dans la maison du quartier de Ramat Shlomo, lors d'une recherche coopérative par l'Unité de prévention des vols de l'Autorité des antiquités et la police de Lev Habira.

Les "bols d'incantation" où sont inscrits des sorts en hébreu, datent des VIIIe-IVe siècles de notre ère.

Ils étaient utilisés comme type d'amulette dans les temps anciens et sont également connus sous le nom de "bols à jurons", a déclaré l'IAA dans un communiqué de presse.

Les inscriptions étaient destinées à combattre les malédictions, les démons et les maladies. Les bols étaient généralement enterrés sous le sol de la maison d'une famille pour la protéger.

Divers produits chimiques ont également été confisqués dans la maison, censés avoir été destinés à être utilisés dans la restauration des poteries et dans le nettoyage des métaux et des pièces de monnaie anciens.

L'IAA pense que le suspect a réparé et restauré les bols afin de les vendre.