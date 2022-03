Israël: Tsahal manque de munitions et de pièces de rechange, signale le rapport du contrôleur de l'Etat

"La guerre en Ukraine devrait être un signal d'alarme concernant la préparation d'Israël aux guerres"

Le rapport du contrôleur de l’État d’Israël publié mercredi a fait état de lacunes concernant les niveaux de stocks dans des secteurs critiques tels que les munitions et les pièces de rechange militaires, malgré les objectifs fixés dans le dernier plan pluriannuel de Tsahal.

Le rapport, soumis au Premier ministre Naftali Bennett et à la Commission d'audit de l'État de la Knesset en décembre, a examiné le respect de certains des objectifs fixés par le plan pluriannuel en termes de budget, de gestion et de contrôle.

Ce plan avait été formulé sous la direction de l’ancien chef d’état-major, le lieutenant-général Gadi Eisenkot établissant un cadre de travail de l’armée de 2016 à 2020.

Le plan prévoyait la restructuration de l'armée en éliminant la mobilisation de milliers de réservistes et de soldats de carrière, afin d'économiser des milliards de shekels.

Le résultat attendu, selon de hauts responsables, serait une armée plus petite, mieux préparée, équipée et entraînée.

Mais, selon le contrôleur Matanyahu Engelman, alors que l'un des objectifs clés et des principales priorités du plan était d'augmenter la préparation de Tsahal à la guerre, de grandes irrégularités ont été constatées à la fin de l'année 2020 entre les niveaux d'inventaire des pièces de rechange et des munitions dans certains secteurs et les objectifs qui avaient été fixés.

Selon le ministère de la Défense, les lacunes résultent d'une rigidité du budget qui "découle des coupes à grande échelle imposées à l'appareil de la défense ces dernières années qui ont nui à la capacité de mettre en œuvre le plan".

Notant que le fait de ne pas avoir eu de budget de l'Etat pendant deux ans "a également affecté la capacité à fonctionner" de manière flexible "face à tous les besoins, limites et contraintes".

"La guerre en Ukraine devrait être un signal d'alarme concernant la préparation d'Israël aux guerres", a toutefois souligné M. Engelman.