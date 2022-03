Israël va autoriser 2.000 permis d'entrée supplémentaires pour les travailleurs de Gaza

Ce changement de politique est subordonné à la poursuite de la "stabilité sécuritaire" entre Israël et Gaza

Israël s'apprête à délivrer 2.000 permis de travail supplémentaires aux Palestiniens vivant à Gaza, portant à 12.000 le nombre total de Gazaouis travaillant dans le pays.

La liaison militaire d'Israël avec les Palestiniens, connue sous l'acronyme COGAT, a indiqué que ce changement de politique est subordonné à la poursuite de la "stabilité sécuritaire" entre Israël et Gaza.

Selon un responsable de la sécurité israélienne, le ministère israélien de la Défense s'efforce d'étendre ce quota à 20.000 personnes.

La bande de Gaza fait l'objet d'un blocus de la part d'Israël et de l'Égypte depuis plus de 15 ans, et l'Etat hébreu assure que les restrictions imposées sont nécessaires à la sécurité nationale.

Les critiques déplorent l'impact du blocus sur les habitants de Gaza, dont environ 50% sont au chômage, selon le Bureau central palestinien des statistiques.

Le taux de pauvreté très élevé dans cette région fait de l'emploi en Israël une option attrayante pour ceux qui ont la chance de recevoir un permis.