Israël: le nombre de nids de tortues de mer augmente le long des plages (rapport)

Le nombre de nids de tortues marines le long des côtes israéliennes a fortement augmenté pour la deuxième année consécutive en 2021, selon un rapport gouvernemental publié cette semaine.

Selon l'Autorité israélienne de la nature et des parcs, 449 nids ont été identifiés l'année dernière, contre 374 en 2020.

Selon les chiffres officiels, 231 nids en moyenne ont été trouvés chaque année de 2016 à 2020 ; pour 2015-2019, le nombre était de 191.

Sur les 449 nids découverts l'an dernier, contenant près de 30.000 œufs, 386 ont été creusés par des tortues caouannes et 57 par des tortues vertes.

Des chercheurs ont signalé une augmentation du nombre de tortues marines ces dernières années et une expansion des aires de nidification des caouannes, atteignant l'extrême ouest de la France.

Dans la baie grecque de Laganas, sur l'île de Zakynthos, considérée comme l'un des sites de reproduction les plus importants, plus de 1.800 nids ont été répertoriés en 2020, contre une moyenne de 1.000 par an entre 2003 et 2010.

Les scientifiques ont proposé plusieurs explications à cette augmentation, notamment les effets du changement climatique ou de la pandémie de coronavirus.