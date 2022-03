Le ministre israélien des AE Yaïr Lapid s'envolera vers la Roumanie et la Slovaquie samedi soir

Yaïr Lapid se rendra au point de passage frontalier de Siret entre la Roumanie et l'Ukraine

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid s'envolera samedi soir pour la Roumanie et la Slovaquie, plus de deux semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine.

Au cours de sa visite, le ministre rencontrera des responsables du ministère israélien des Affaires étrangères qui travaillent sur le terrain pour secourir les Israéliens et les Juifs ukrainiens et aider les réfugiés à traverser la frontière. Il rencontrera aussi des chefs d'Etat, avec qui il discutera de la situation en Europe et des relations bilatérales avec Israël.

Yaïr Lapid se rendra au point de passage frontalier de Siret entre la Roumanie et l'Ukraine.

Le ministre des Affaires étrangères est attendu dimanche à Bucarest pour s'entretenir avec le Premier ministre roumain Nicolae Ciucă et le ministre roumain des Affaires étrangères Bogdan Aurescu.

Les ministres des AE donneront une conférence de presse à la fin de leur entretien.

Plus de 6.000 Juifs ukrainiens sont arrivés en Israël depuis le début de la guerre. Près de 15.000 au total sont attendus d'ici la fin du mois de mars.