Le premier vol Royal Air Maroc a atterri en Israël dimanche après-midi, en présence d'une délégation marocaine et du PDG de la compagnie, Abdelhamid Addou.

Le Maroc et Israël ont annoncé la reprise officielle de leurs relations diplomatiques en décembre 2020, et ont depuis développé des accords et partenariats dans de nombreux domaines.

A son arrivée à l'aéroport Ben Gourion, Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, a donné une allocution.

"Je suis très fier et honoré d'être avec vous aujourd'hui en ce moment historique qui marque le premier vol Royal Air Maroc entre Casablanca et Tel-Aviv. Cette nouvelle liaison sera un facteur de rapprochement entre nos peuples," a-t-il dit.

"Ces liaisons sont basées sur des liens très anciens entre notre monarchie et le peuple juif. Aujourd'hui, il s'agit de reconnecter une famille", a-t-il poursuivi.

M. Addou a ajouté que ces vols directs entre les pays vont faciliter les voyages pour les familles et la communauté des affaires qui a mis en place un "partenariat sans précédent dans les domaines économiques et commerciaux, ce qui est très prometteur pour l'avenir".

"Le Maroc est une destination unique et offre des options infinies pour ceux qui aiment voyager, il a une richesse incroyable de part son histoire et sa position géographique. Le Maroc possède une culture très riche, dont la culture hébraïque fait partie intégrante," a conclu M. Addou.

La Royal Air Maroc proposera plusieurs vols directs par semaine et des repas casher seront servis à bord.

La communauté juive du Maroc est la plus importante d'Afrique du Nord et les quelque 700.000 Israéliens d'ascendance marocaine ont souvent gardé des liens très forts avec leur pays d'origine.