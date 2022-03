Israël a le "devoir moral" d'accueillir les réfugiés ukrainiens (Yaïr Lapid)

"Il est de notre devoir non seulement d'être de bons Juifs, mais aussi d'être de bonnes personnes"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a déclaré dimanche qu’Israël a le "devoir moral" d’autoriser la venue de davantage de réfugiés ukrainiens non juifs fuyant l’invasion russe.

Une polémique a éclaté la semaine dernière après que la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked a affirmé que le pays imposerait une limite de personnes pouvant se réfugier dans le pays.

"Nous ne fermerons pas nos portes et nos cœurs à ceux qui ont tout perdu", a-t-il déclaré lors d'une visite au poste-frontière de Siret, à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine.

"Il est de notre devoir non seulement d'être de bons Juifs, mais aussi d'être de bonnes personnes", a-t-il ajouté.

"En Israël, il y a neuf millions d'habitants et notre identité juive ne sera pas mise à mal par quelques milliers de réfugiés supplémentaires" a affirmé M. Lapid.

Il a également dénoncé les "erreurs qui ont été commises dans le traitement des réfugiés déjà arrivés en Israël... Les photos où l'on aperçoit une vieille femme et sa fille dormant par terre à l'aéroport Ben Gourion ne peuvent pas se reproduire".

Au cours de sa visite, le ministre rencontrera des responsables du ministère israélien des Affaires étrangères qui travaillent sur le terrain pour secourir les Israéliens et les Juifs ukrainiens et aider les réfugiés à traverser la frontière. Il rencontrera aussi des chefs d'Etat, avec qui il discutera de la situation en Europe et des relations bilatérales avec Israël.

D'ici la fin du mois, plus de 15.000 Juifs ukrainiens sont attendus dans le pays.