Israël: des délégations du gouvernement vont participer à un séminaire sur la négociation et la gestion des conflits en Irlande du Nord

"La coalition actuelle est très complexe et son maintien nécessite des négociations constantes"

Le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid souhaitent envoyer une délégation de chefs de faction en Irlande du Nord pour un séminaire sur la négociation et la gestion des conflits, afin d'acquérir des outils qui les aideront à maintenir la cohésion au sein de leur coalition.

Les bureaux de M. Bennett (Yamina) et de M. Lapid (Yesh Atid), qui devrait devenir Premier ministre en vertu d'un accord de rotation, ont récemment demandé aux chefs de factions de la Knesset de se joindre aux directeurs de bureau et à des responsables pour un voyage à Belfast.

Ils participeront à un séminaire sur les négociations stratégiques organisé par le Harvard International Negotiation Program, qui fait partie du Negotiation Strategies Institute de l'université, a rapporté dimanche le site d'information Walla.

Une source de la coalition a précisé que le but du voyage sera "de recevoir des outils pratiques pour la médiation et la résolution des différends et des désaccords."

"Cette coalition est très complexe et son maintien nécessite des négociations constantes, de sorte que nous pouvons apprendre des processus en Irlande pour gérer la vie quotidienne de la coalition", a affirmé la source.

Les bureaux de MM. Bennett et de Lapid ont tous deux confirmé ces détails, selon le rapport.

M. Bennett est à la tête d'une coalition de huit partis d'idéologies diverses, issus de la gauche, du centre et de la droite de l'échiquier politique israélien, unis par l'objectif commun d'évincer le gouvernement précédent.