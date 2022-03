Israël: utiliser des émojis dans le cadre du travail est un signe de "faiblesse" (étude)

"Notre conseil: réfléchissez-y à deux fois avant d'envoyer une photo ou un emoji au sein de l'entreprise"

Selon les conclusions de chercheurs du Coller School of Management de l'Université de Tel Aviv, les employés qui utilisent des emojis dans les e-mails, les profils Zoom ou même les logos d'entreprise sur les t-shirts sont perçus comme "moins puissants" que ceux qui n'emploient que des mots.

Une nouvelle étude a examiné la réponse des participants américains aux messages écrits sans émojis par rapport aux messages illustrés dans différents contextes. Les résultats ont été clairs : dans toutes les expériences, les répondants ont attribué plus de pouvoir à la personne qui a choisi d'écrire un message sans émoticones.

"Aujourd'hui, nous sommes tous habitués à communiquer avec des images, et les réseaux sociaux rendent ce concept à la fois facile et amusant. Cependant, nos conclusions tirent la sonnette d'alarme: dans un environnement de travail ou d'entreprise, cette pratique peut être coûteuse, car elle signale une faiblesse", déclarent les chercheurs.

"Notre conseil: réfléchissez-y à deux fois avant d'envoyer une photo ou un emoji à des personnes de votre entreprise, ou dans tout autre contexte dans lequel vous souhaitez être perçu comme puissant," ont-ils ajouté.

L'étude a été menée par le Dr Elinor Amit et le professeur Shai Danziger de la Coller School of Management de l'Université de Tel Aviv, en collaboration avec le professeur Pamela K. Smith de la Rady School of Management de l'UCSD. L'article a été publié dans la prestigieuse revue Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont mené une série d'expériences dans lesquelles divers scénarios quotidiens ont été présentés à des centaines de répondants américains.