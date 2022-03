Israël: un adolescent bat un record national en mémorisant 2.022 chiffres décimaux de Pi

Baruch Adler, un étudiant de Yeruham, bat le précédent record de 1 207 chiffres.

Baruch Adler, un collégien israélien de septième année (5ème), a battu lundi un record national en mémorisant les 2.022 premiers chiffres décimaux de Pi.

L'événement a eu lieu le 14 mars, journée internationale de Pi et, en Israël, journée nationale de la science. Cette date correspond également à l'anniversaire d'Albert Einstein.

Pi, écrit comme la lettre grecque pour p, ou π, est le rapport entre la circonférence d'un cercle quelconque et le diamètre de ce cercle. Sous forme décimale, la valeur de Pi est d'environ 3,14. Mais il est un nombre irrationnel, ce qui signifie que sa forme décimale ne se termine ni ne devient répétitive. Certains programmes informatiques ont calculé sa valeur jusqu'à 62,8 trillions de chiffres.

Bien que la plupart des gens ont du mal à se souvenir ne serait-ce que de quelques chiffres décimaux de Pi, chaque année, le jour de Pi, des passionnés se réunissent pour rivaliser dans leur connaissance des chiffres.

"C'était amusant de se fixer un objectif plus élevé à chaque fois et de l'atteindre", a déclaré M. Adler, qui est originaire de Yeruham (sud du pays), après l'événement. "J'ai commencé avec 750, puis 1.000, et aujourd'hui, 2.022". Le précédent record s'élevait à 1.207 chiffres.

Baruch Adler a réalisé le record selon les critères - en présence de deux témoins et enregistré. Ses résultats seront envoyés à la liste du classement mondial Pi.

Selon la liste, le record mondial actuel de récitation du plus grand nombre de chiffres de Pi appartient à l'Indien Suresh Kumar Sharma, qui a récité Pi à 70.030 décimales en 2015.