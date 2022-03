N. Bennett et Y. Lapid exhortent les USA à ne pas retirer les Gardiens de la Révolution de la liste des groupes terroristes

"Ils tuent des Juifs parce qu'ils sont Juifs"

Dans une déclaration conjointe, le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid exhortent les États-Unis à ne pas retirer le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran de la liste des organisations terroristes, alors qu'ils se rapprochent de la relance de l'accord nucléaire avec Téhéran.

"Les Gardiens de la Révolution sont une organisation terroriste qui a assassiné des milliers de personnes, dont des Américains. Nous avons du mal à croire que les États-Unis vont les retirer de la définition d'une organisation terroriste", ont déclaré Bennett et Lapid.

"La lutte contre le terrorisme est une lutte mondiale, une mission partagée par le monde entier. Nous pensons que les États-Unis n'abandonneront pas leurs alliés les plus proches en échange de promesses vides de la part des terroristes", ont-ils poursuivi.

"Les Gardiens de la Révolution iraniens sont le Hezbollah au Liban, le Jihad islamique à Gaza, les Houthis au Yémen et les milices en Irak. Ils sont à l'origine des attaques contre des civils et des soldats américains dans tout le Moyen-Orient, y compris l'année dernière. Ce sont eux qui sont à l'origine des plans d'assassinat de hauts responsables du gouvernement américain", ont ajouté les ministres.

MM. Bennett et Lapid ont précisé que les Gardiens de la Révolution ont participé au meurtre de centaines de milliers de civils syriens, détruit le Liban et "tuent des Juifs parce qu'ils sont Juifs, des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens et des musulmans parce qu'ils ne se rendent pas à eux".