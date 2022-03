Israël/Covid-19: les chiffres continuent d'augmenter, crainte d'une résurgence de la pandémie

7.000 nouveaux cas quotidiens ont été recensés jeudi, mais les cas graves sont en baisse

La pandémie de coronavirus a poursuivi son inquiétante résurgence vendredi, avec un taux de transmission qui est passé à 0,97, et près de 7.000 nouveaux cas recensés jeudi.

Le taux de transmission représente le nombre de personnes que chaque patient confirmé infecte en moyenne. Tout chiffre supérieur à 1 signifie que la pandémie se développe.

Le nombre de cas quotidiens n'a cessé d'augmenter ces derniers jours.

Le nombre total de cas actifs dans le pays s'élève à 40.242. Le nombre de cas graves a toutefois continué à diminuer et s'élevait vendredi à 291.

Le nombre de décès s'élève désormais à 10.417.

On ignore actuellement la cause de la résurgence de la maladie et si elle est due aux sous-variants BA.1 et BA.2 d'Omicron.

Mercredi, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé qu'Israël maintiendrait le port du masque à l'intérieur des habitations pendant au moins un mois supplémentaire. La plupart des autres restrictions sanitaires liées au Covid-19 ont été annulées.

Au cours d'une réunion avec des responsables de la santé, M. Bennett et le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, ont pris connaissance des derniers chiffres concernant l'Etat hébreu et les pays du monde entier, avec une attention particulière pour la Chine, qui a connu un pic significatif de cas ces dernières semaines, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.