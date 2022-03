Israël/Covid: le taux R dépasse le seuil de 1 indiquant que le virus se propage de nouveau

On ignore encore la cause de la résurgence de la pandémie

Le nombre R correspondant au taux de reproduction du Covid-19 a dépassé le seuil de 1 pour la première fois depuis janvier, selon les chiffres du ministère de la Santé israélien communiqués samedi.

Ces données indique que le virus a repris sa propagation.

Ce nombre est actuellement de 1,02, tandis que plus de 7.000 nouveaux cas d'infection ont été confirmés vendredi.

Le pays dénombre actuellement plus de 43.454 cas actifs de coronavirus en Israël.

326 malades sont dans un état grave dont 133 placés sous ventilateurs.

On ignore encore la cause de la résurgence de la pandémie et si elle est due aux sous-variants BA.1 et BA.2 d'Omicron.

Mercredi, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé qu'Israël maintiendrait le port du masque en l'intérieur pendant un mois supplémentaire au moins, alors qu'il aurait dû être levé le mois prochain. La plupart des autres restrictions sanitaires liées au Covid-19 ont été annulées.

Plusieurs cas de coronavirus combinant les variants Delta et Omicron ont été détectés dans le pays. Un autre variant encore jamais vu ailleurs, résultant d'un croisement entre le variant Omicron et son sous-variant BA.2, a également été identifié en Israël.