Israël: deux citoyens de Galilée recrutés par le Hezbollah, arrêtés par les forces de sécurité

Ils prévoyaient des attaques et des enlèvements en Israël

Deux citoyens israéliens de Galilée ont été arrêtés dans le cadre d'une opération conjointe du Shin Bet, de la police israélienne et de Tsahal, en février dernier, pour avoir été recrutés par le Hezbollah libanais.

Le Hezbollah aurait recruté et exploité les jeunes hommes pour le compte d'agents du renseignement iraniens, par l'intermédiaire de trafiquants de drogue au Liban qui font de la contrebande contre Israël.

Sultan Atallah, 55 ans, un Druze du village de Yarka, et Rami Shami, 33 ans du village de Jadida, qui avait déjà été reconnu coupable de trafic de drogue ont rencontré Hussein Shit et un autre passeur, Akram Shit, en Turquie entre les 23 et 30 novembre 2021. Hussein Shit a demandé aux deux hommes de faire de la contrebande d'armes en Israël puis de les cacher.

En outre, les deux suspects ont été invités à tester leurs capacités à mener des attaques terroristes en Israël de manière indépendante.

"L'Iran veut reprendre le contrôle de la région et cherche à se venger d'Israël pour ses actions contre lui en transférant des armes aux cellules dormantes de l'organisation en Israël afin de les armer en urgence pour nuire aux hauts responsables israéliens, aux officiers militaires et aux politiciens", a déclaré une source sécuritaire.

Les suspects ont également été invités à mener eux-mêmes des enlèvements en Israël, et Atallah s'est vu promettre une très grosse somme d'argent s'il transmettait des informations sur des personnes ciblées.

Les enquêtes ont aussi révélé que Rami Shami avait reçu des demandes similaires de Hussein et que, en coordination avec lui, il travaillait pour réaliser le trafic de drogue et d'armes vers le territoire israélien.

Un acte d'accusation a été déposé dimanche par le bureau du procureur du district nord contre les deux hommes d'infractions graves.

"Cette affaire illustre les efforts des éléments terroristes iraniens et autres pour exploiter les citoyens arabes et druzes d'Israël. Les citoyens qui reçoivent des demandes de la part de terroristes sont appelés à le signaler aux autorités", a déclaré un haut responsable du Shin Bet.