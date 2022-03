Israël: l'urbanisation détruit le biorythme des coraux (étude)

Deux sites de coraux dans le golfe d'Eilat ont été échantillonnés

Les récifs coralliens du golfe d'Eilat se sont avérés particulièrement résistants au réchauffement climatique et à la hausse des températures de l'eau mais l'urbanisation des villes les a sensibilisés, révèle une étude menée par une équipe internationale de scientifiques, dont des Israéliens, récemment publiée dans la revue Global Change Biology.

Pendant une année entière, les chercheurs ont examiné comment l'urbanisation perturbe les biorythmes naturels, qui sont responsables du métabolisme, des cycles de croissance et de reproduction des coraux, et si elle pouvait être un facteur de contribution au déclin mondial des coraux.

Deux sites dans le golfe d'Eilat, à la pointe nord de la mer Rouge, ont été échantillonnés.

L'équipe a échantillonné les récifs à différentes phases de la lune et à différents moments de la journée, couvrant les cycles biologiques quotidiens, mensuels et saisonniers. De nombreuses techniques, telles que l'expression d'ARN, les études physiologiques, les mesures d'isotopes stables et l'analyse du microbiome ont été utilisées pour comprendre comment l'urbanisation modifie le biorythme.

Malgré l'apparence relativement saine des coraux, les chercheurs ont découvert que les biorythmes naturels et les systèmes sensoriels environnementaux étaient fortement perturbés chez les coraux vivant à proximité de la ville d'Eilat.

"En surface, les coraux semblent en bonne santé, mais en regardant plus profondément, nous avons vu de manière très concluante le fort effet de l'urbanisation", déclare le Pr Rosenberg.

"La perturbation des cycles quotidiens et mensuels a entraîné une baisse des performances physiologiques et des cycles de reproduction qui ont disparu chez les coraux urbains", a ajoute le Pr Levy.

Levy affirme que les scientifiques doivent être impliqués dans l'évaluation de l'impact potentiel de l'urbanisation sur les zones marines avant que les plans de développement municipaux ne soient finalisés.