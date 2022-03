"Nous sommes préoccupés par l'intention des USA de retirer les Gardiens de la Révolution des organisations terroristes" (N. Bennett)

"Ces dernières années, ils ont tiré des missiles sur des pays en paix et ont envoyé des drones sur Israël"

"Nous sommes très préoccupés par l'intention des États-Unis de répondre à la demande effrontée de l'Iran de retirer les Gardiens de la Révolution de la liste des organisations terroristes," a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Naftali Bennett.

"Les Gardiens de la Révolution sont l'organisation terroriste la plus importante et la plus meurtrière au monde, car contrairement à Daesh ou à d'autres organisations, il sont soutenus par un État," a-t-il poursuivi.

"Ce n'est pas seulement un problème israélien. D'autres pays, alliés des États-Unis dans la région, sont quotidiennement confrontés à cette organisation. Ces dernières années, ils ont tiré des missiles sur des pays en paix et ont envoyé des drones sur Israël," a affirmé Naftali Bennett.

"Même aujourd'hui, l'organisation terroriste des Gardiens de la Révolution tente d'assassiner certains Israéliens et Américains dans le monde entier. Malheureusement, il y a une détermination à signer l'accord nucléaire avec l'Iran à presque n'importe quel prix, y compris en disant que la plus grande organisation terroriste du monde n'est pas une organisation terroriste," a conclu le Premier ministre.

Les États-Unis envisageraient de retirer le Corps des Gardiens de la Révolution islamique de leur liste des organisations considérées comme terroristes, a rapporté mercredi le site Axios, alors que Washington et Téhéran semblent proches de la relance de l'accord sur le nucléaire iranien.

Le site, qui cite des sources israéliennes et américaines, précise cependant qu'une telle décision ne serait pas directement liée à l'accord nucléaire.

Selon Axios, l'ancien vice-président américain Mike Pence a fait part de cette possibilité à des responsables israéliens lors d'une visite au début du mois. Mais la Maison-Blanche a déclaré à Israël que l'idée avait été brièvement envisagée puis écartée.