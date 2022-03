OPINION | Le débat sur la discrimination des réfugiés ukrainiens n'a pas lieu d'être

Depuis 2014, des milliers d'Ukrainiens sont entrés illégalement en Israël

Le poids des mots. Le choc des photos. En temps de guerre, ce célèbre slogan confirme, plus que jamais, sa terrible actualité. Mais derrière les clichés de destruction et de désespoir en provenance d'Ukraine, qui ne laissent personne insensible, d’autres photos ont particulièrement choqué en Israël : celles de quelques dizaines de réfugiés ukrainiens allongés à même le sol ou sur un tapis à bagages dans l'un des halls d'arrivée de l'aéroport Ben Gourion. Des images venues illustrer les informations relatives au renvoi de quelques réfugiés ukrainiens non-juifs vers leur point de départ…

Comme c'est souvent le cas en Israël, la polémique n'a pas tardé à enfler: comment l'Etat d'Israël, construit en partie par des rescapés de la Shoah, peut-il manifester si peu de compassion envers les réfugiés d'une Ukraine décimée par la guerre? Pourquoi Israël, terre de refuge pour des millions de Juifs, n'a-t-il pas décidé d'ouvrir librement ses frontières aux milliers d'Ukrainiens qui fuient leur pays totalement démunis?

La réponse à ces questions, comme la réalité dans laquelle l'Etat hébreu évolue, est complexe. Elle ne peut, cette fois encore, se contenter de clichés ni de stéréotypes, et gagne, pour être éclairée, à se référer à l'Histoire avant de rappeler, le plus précisément possible, l'actuelle réalité…

Israël, Etat refuge pour les Juifs du monde entier

Et l'Histoire, c'est celle qui a fait de la terre d'Israël, avant même la création de l’Etat, une terre d'accueil et de refuge pour les Juifs du monde entier, et en particulier pour les Juifs en danger dans leur pays d'origine. C'est là l'une des principales raisons d'être de l'Etat hébreu, celle qui découle de siècles d'oppression, des bûchers de l'Inquisition des pogroms d'Europe centrale et des camps de la mort de la Shoah. Depuis bientôt 74 ans, tout Juif ou toute personne ayant un ascendant juif jusqu’à la troisième génération qui se sentent menacés ou simplement qui le souhaitent, peuvent prendre un billet d'avion vers Israël et peu après leur arrivée à l'aéroport Ben Gourion, brandir fièrement leur carte d'identité israélienne, conformément à la fameuse Loi du Retour. C'est le plus formidable des privilèges offert à un peuple qui durant 2.000 années d'exil a été le plus souvent privé de ses droits les plus élémentaires.

Depuis 1948, plus de 3,3 millions de Juifs ont fait valoir ce droit et sont "montés" en Israël . Et à ceux qui qualifient la Loi du retour de raciste ou discriminatoire, il suffit de rappeler que l'Etat d'Israël souverain compte plus de 20% de citoyens israéliens non-juifs, membres des minorités arabe, druze ou chrétienne. Par ailleurs, Israël n'est pas le seul pays à disposer d'une Loi du retour: on en recense une dizaine en Europe, et même les Russes en ont une semblable. Le professeur Emmanuel Navon de l'université de Tel-Aviv, souligne à cet égard que le droit international autorise des relations "préférentielles" entre un pays d'origine et sa diaspora.

Pour le reste, Israël agit comme le font la plupart des démocraties occidentales: il accueille des réfugiés d'origines diverses, mais se réserve le droit de leur attribuer la nationalité, selon ses propres critères. Au cours de la dernière décennie, ce sont plus de 45.000 immigrants d'Ukraine qui ont fait leur alyah, dont près des deux tiers bénéficient de la nationalité israélienne sans être juifs selon les critères de la loi juive, mais conformément à ceux de la Loi du retour.

Le Premier ministre Naftali Bennett l'a clairement dit ces derniers jours à propos de l'Ukraine: "L'Etat d'Israël a été créé pour garantir la sécurité des Juifs du monde entier. Nous devons faire en sorte que les Juifs d'Ukraine qui fuient les zones de danger puissent être accueillis de la meilleure manière qui soit : qu'ils sentent notre porte ouverte et que la bureaucratie ne dresse pas devant eux des obstacles". Mais, a-t-il précisé, "l'Etat d'Israël accueillera aussi tout réfugié ukrainien non-juif qui compte des proches en Israël, sans restriction, et ce jusqu'à la fin des combats". Pour les services de l'immigration, il ne s'agit donc pas de ségrégation, mais de raison d'être de l'Etat d'Israël: "Nous ne fermons pas la porte à des réfugiés étrangers, mais nous donnons la priorité à nos frères. C'est naturel", a affirmé le directeur de ces services.

Pour tenter d'expliquer le manque de tact des autorités israéliennes de l'immigration à l'arrivée de quelques centaines de réfugiés ukrainiens ne pouvant pas bénéficier de la Loi du retour, il convient d'apporter plusieurs précisions importantes.

Israël, plateforme d'une émigration illégale de citoyens ukrainiens

Depuis 2014, et la crise survenue en Crimée, l'Etat d'Israël est devenu une destination privilégiée pour des milliers d'Ukrainiens, entrés illégalement dans le pays. Tandis que certains sont arrivés sur le territoire à l'aide d'un simple visa de touriste qu'ils n'ont pas pu prolonger indéfiniment, d’autres sont entrés grâce à de faux papiers ou d'autres "combines" bureaucratiques, soigneusement conçues par certains de leurs proches installés le plus légalement du monde en Israël. Ceci constitue la première explication à la méfiance des autorités israéliennes…

Outre cette précieuse "structure familiale d'accueil", ces immigrés illégaux savaient en arrivant en Israël qu'ils y trouveraient une économie solide et un emploi bien mieux rémunéré que dans leur pays d'origine. Conscientes du problème, les autorités israéliennes, et en particulier les services de l'immigration, ont lutté pour le limiter, n'hésitant pas à renvoyer les résidents illégaux appréhendés dans leur pays. Mais à la veille du déclenchement du conflit avec la Russie, on recensait tout de même en Israël plus de 12.000 Ukrainiens en situation illégale, faisant ainsi de l'Ukraine le pays "exportant" le plus de travailleurs illégaux en Israël!

La guerre entre l'Ukraine et la Russie aurait, bien évidemment, dû bouleverser la donne. Il est vrai que les autorités israéliennes n'ont parfois pas été suffisamment sensibles à la détresse des réfugiés. Mais les manœuvres illégales de certains immigrants ukrainiens ont conduit la ministre de l'intérieur, Ayelet Shaked, à se montrer, dans un premier temps, intransigeante: ainsi, certains réfugiés ukrainiens sont arrivés en Israël en pensant qu'ils pourraient y trouver refuge aux côtés de leurs proches, eux-mêmes en situation illégale. Au total, ce sont près d'une soixantaine de réfugiés qui ont été refoulés. Toutefois, au sein des services d’immigration, on souligne d'emblée que, contrairement à certaines accusations, aucun de ces réfugiés n'a été renvoyé en Ukraine au cœur des combats, mais uniquement dans le pays depuis lequel ils s'étaient envolés vers Israël…

De même, la décision des autorités israéliennes d'exiger une caution de 10.000 shekels pour ces réfugiés a scandalisé une partie de l'opinion publique. Les cercles de la gauche israélienne l'ont farouchement condamnée. Ils ont même assimilé Shaked à une tortionnaire fasciste, coupable de procéder à une "sélection" entre Ukrainiens juifs et non-juifs! Quant à l'argument démographique avancé par la ministre de l’Intérieur pour justifier sa politique restrictive, il s'est retourné contre elle lorsque, toujours à gauche, on lui a fait remarquer qu'elle était favorable à l'annexion d'une partie des territoires palestiniens, et donc à l'attribution de la nationalité israélienne à un minimum de 100.000 Palestiniens…! Finalement, au bout de deux semaines de protestation et d'images-choc, Ayelet Shaked et le gouvernement ont assoupli leur position, et annoncé l'ouverture des frontières d'Israël à tout réfugié ayant un proche parent en Israël, et ce sans qu’ils aient à verser la moindre caution.

Dans un premier temps, Israël devrait donc accueillir quelque 5.000 réfugiés ukrainiens voire plus si nécessaire, parallèlement au flux attendu de milliers de réfugiés ukrainiens juifs ou ayant droit à la loi du retour. En guise de comparaison, il y a encore quelques jours la Grande-Bretagne n'en avait accueilli qu'un millier… Ce qui prouve bien que l'Etat d'Israël, même s'il n'est pas parfait, ne correspond certainement pas à un Etat sectaire, raciste, ou dénué de compassion face aux drames humains qui se multiplient en Ukraine.