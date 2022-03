Israël: M. Abbas qualifie N. Bennett de "courageux", ce que n'est pas B. Netanyahou

"Le gouvernement peut encore aller jusqu'au bout de son mandat"

Le chef de file du parti Ra'am, Mansour Abbas, a déclaré lundi que Naftali Bennett avait été "courageux" de former une coalition avec son parti, et que c'est grâce au courage du Premier ministre que c'est lui - et non Benyamin Netanyahou - qui est Premier ministre.

"Les gens me disent toujours que j'ai fait quelque chose de courageux", a affirmé M. Abbas lors d'une conférence organisée par le site d'information Ynet. "Mais Bennett l'a fait aussi".

Mansour Abbas et son parti islamiste sont entrés dans l'histoire l'année dernière en formant la coalition gouvernementale actuelle, idéologiquement diverse, dirigée par Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid.

Alors que Mansour Abbas a également tenu de multiples réunions avec Benyamin Netanyahou pour éventuellement rejoindre sa coalition, elles ont finalement échoué - en grande partie à cause du refus du parti Sionisme religieux de travailler avec Ra'am.

Le leader du parti Ra'am s'est dit satisfait de sa décision d'entrer dans le gouvernement de M. Bennett, et a déclaré que ses relations avec le Premier ministre étaient "bonnes".

"Tout le monde doutait que nous puissions aller de l'avant", a-t-il dit, en soulignant que la coalition actuelle peut aller jusqu'au bout de son mandat. Cela signifierait que le gouvernement survivrait à trois années supplémentaires de mandat, ce qui, selon certains analystes, est peu probable compte tenu des grandes différences idéologiques entre ses membres - du Meretz de gauche au Yamina de droite et au Ra'am islamiste.

Olivier Fitoussi/FLASH90 Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid avec le chef du parti Raam Mansour Abbas au Parlement israélien le 21 juin 2021

L'avenir du gouvernement pourrait également dépendre d'un éventuel accord conclu dans le cadre du procès pour corruption de M. Netanyahou ; si l'ancien Premier ministre est contraint de quitter la vie politique, les factions de droite du gouvernement pourraient faire défection pour rejoindre le Likoud sous une nouvelle direction.

"Tous les partenaires du gouvernement comprennent qu'il existe un énorme potentiel, qu'il y a de l'espoir et quelque chose de nouveau", a soutenu M. Abbas, notant qu'il rencontre constamment des visiteurs du monde entier qui lui demandent comment le gouvernement parvient à fonctionner.

"Nous ne sommes qu'au début du chemin, mais il ne fait aucun doute qu'il existe ici un potentiel pour un modèle politique qui peut être imité par des sociétés entières", a-t-il conclu.