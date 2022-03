Début de l'utilisation d'un ballon géant détecteur de missiles au-dessus du nord d'Israël

Le ministère de la Défense a remis le système 'Sky Dew' à l'armée de l'air après des années de tests

L'armée israélienne a officiellement reçu mardi du ministère de la Défense un nouveau ballon géant équipé d'un système avancé de détection de missiles et d'avions.

Le système radar, déployé dans le nord à une date non précisée, fait partie d'un effort général de l'armée de l'air pour améliorer les défenses aériennes du pays, en particulier dans le nord, en raison de la prolifération des drones et des missiles de croisière iraniens dans la région.

Le système de détection, appelé "Elevated Sensor", ou "Sky Dew" en Israël, est déployé à haute altitude afin de détecter les missiles à longue portée, les missiles de croisière et les drones, ont indiqué des responsables.

Israël dispose déjà d'un ensemble de systèmes radar pour détecter les menaces entrantes, mais le nouvel aérostat est destiné à compléter et à améliorer les capacités existantes en plaçant les capteurs à haute altitude.

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi, le système a été officiellement remis à l'armée et a commencé à être utilisé de manière opérationnelle par une nouvelle unité de l'armée de l'air, portant le même nom que le système.

Le chef de l'armée de l'air israélienne, Amikam Norkin, a salué le nouveau système, déclarant que l'unité "permettra au contrôle du trafic aérien de construire une image de surveillance aérienne plus précise et plus large".

Il a ajouté que le système "rendrait l'armée de l'air mieux préparée et l'aiderait à poursuivre sa mission - qui consiste à maintenir la sécurité dans le ciel d'Israël".