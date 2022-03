Covid-19: Israël ne prévoit pas de nouvelles restrictions malgré la hausse des cas

Des responsables de la santé ont déclaré qu'ils allaient étendre le port du masque à l'intérieur

Le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz ont l'intention de ne pas renforcer les restrictions relatives au coronavirus malgré l'augmentation des cas dans le pays, a rapporté mercredi le quotidien Haaretz.

Selon des sources du bureau du Premier ministre et du ministre de la Santé, les deux hommes penchent pour le maintien des règles actuelles et doivent rencontrer jeudi les dirigeants des quatre organismes de santé du pays.

Le ministère de la Santé a annoncé qu'il voulait prolonger l'obligation de porter un masque à l'intérieur des habitations.

M. Horowitz a l'intention de lancer une campagne visant à encourager le port du masque dans le but d'inverser la tendance à la complaisance résultant en partie d'une baisse générale des taux d'infection.

Il prévoit également une campagne de vaccination des populations à risque, notamment dans les maisons de retraite, compte tenu du nombre relativement faible d'Israéliens ayant reçu quatre doses du vaccin.

On estime à 1,5 million le nombre d'Israéliens qui devraient se rendre à l'étranger le mois prochain, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Le ministère de la santé est conscient de cette estimation et des implications possibles pour la santé publique.

Dans une déclaration, le ministère a indiqué qu'il n'envisageait pas pour l'instant de rétablir le code de couleur des pays utilisé au début de la pandémie ou de tenter de restreindre les voyages à l'étranger, bien que cela puisse changer.

Lors de la cinquième vague du coronavirus en Israël, des désaccords importants sont apparus entre le Premier ministre et le ministre de la Santé concernant la possibilité de nouvelles restrictions.

M. Bennett souhaitait des restrictions importantes, telles que l'imposition d'un confinement aux personnes qui n'étaient pas complètement vaccinées ou la fermeture des frontières d'Israël à tous les voyages, mais M. Horowitz y était farouchement opposé.

Mais MM. Bennett et Horowitz s'accordent à dire que, compte tenu de la similitude génétique entre le variant Omicron de plus en plus dominante connue sous le nom de BA.2 et le variant Omicron "originale" BA.1, et du grand nombre d'Israéliens infectés par cette dernière, aucune nouvelle restriction n'est actuellement nécessaire.