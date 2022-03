Israël/Covid-19: premier cas de la souche Omicron BA.3

Un seul cas de ce variant a été confirmé jusqu'à présent

Le professeur Salman Zarka, le responsable de la lutte contre le coronavirus, a déclaré qu'un cas du sous-variant Omicron BA.3 a été découvert en Israël pour la première fois.

M. Zarka a précisé à la radio de l'armée qu'un seul cas de ce variant a été confirmé jusqu'à présent.

On sait peu de choses sur cette souche, qui a rejoint les sous-variants Omicron BA.1 et BA.2.

L'OMS a affirmé au début du mois qu'elle suivait la trace de la souche BA.3, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud en janvier.

Israël a vu le nombre de cas quotidiens augmenter fortement ces derniers jours, ce qui serait dû à la mutation BA.2.

Le ministère de la santé a indiqué jeudi qu'il lance une nouvelle campagne de vaccination des citoyens âgés de 60 ans et plus qui n'ont pas reçu de quatrième dose. Selon le ministère, 450.000 personnes de cette tranche d'âge n'ont reçu que trois injections, 92.000 n'ont reçu que deux doses et 120 000 n'ont jamais été vaccinées.