Israël: une réfugiée ukrainienne remporte la course féminine du marathon de Jérusalem

La jeune femme dit avoir couru "pour le peuple ukrainien"

Une réfugiée ukrainienne arrivée ces derniers jours en Israël avec sa fille de 11 ans a remporté vendredi la course féminine du marathon de Jérusalem.

Valentyna Veretska, 32 ans, a terminé la course de 42,2 kilomètres en 2 h 45 min et 54 seconde tandis que l'athlète israélien Ageze Guadie a remporté la course masculine en 2h37 et 17 secondes.

Pour célébrer sa victoire, V. Veretska a brandi les drapeaux d'Israël et de l'Ukraine.

Veretska, est une athlète bien connue en Ukraine. Selon les médias israéliens, elle avait prévu de participer au marathon bien avant que la guerre n'éclate, elle avait contacté les organisateurs pour leur demander un visa afin de pouvoir venir.

"J'espère que la guerre en Ukraine se terminera rapidement", a-t-elle affirmé, "ce qui se passe dans mon pays ne devrait pas se produire."

Selon Ynet, elle a déclaré avoir couru pour "ma famille et mes amis… Je savais que je devais faire de mon mieux. C'est ainsi que ma voix sera entendue. C'est pour eux, pour le peuple ukrainien."

Depuis le début de l'invasion russe, des milliers d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Israël; des centaines de personnes continuent d'être accueillies chaque jour.