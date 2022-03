Israël/Covid: 17.595 nouveaux cas recensés au cours du week-end

Cette recrudescence de la pandémie est probablement due au sous-variant BA.2

17.595 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ce week-end, dont 11.663 pour la seule journée de vendredi, selon les données du ministère de la Santé publiées samedi soir.

Le pays recense au total 70.886 cas actifs de coronavirus et 290 malades dans un état grave.

Le taux de transmission du virus (taux R) indiquant le nombre moyen de personnes infectées par un porteur du virus est de 1,4, affichant une légère baisse pour la deuxième journée consécutive.

Le nombre de morts reste inchangé avec 10. 460 décès du Covid-19 recensés à ce jour en Israël.

Le pays est confronté à une recrudescence de la pandémie probablement due au sous-variant BA.2, qui est 30% plus contagieux qu'Omicron dont il est issu.

Jeudi, le professeur Salman Zarka, le responsable de la lutte contre le coronavirus, a en outre indiqué qu'un cas du sous-variant Omicron BA.3 avait été identifié en Israël pour la première fois.

On sait encore peu de choses sur ce sous-variant détecté en Afrique du Sud en janvier, et qui est d'ores et déjà surveillé de près par l'OMS.