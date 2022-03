LIVEBLOG: Ouverture du Sommet du Néguev en Israël

"La relation entre nos deux pays est indéfectible. C'est le lien d'amitié le plus proche et l'alliance la plus forte d'Israël", a déclaré Yaïr Lapid.

A. Blinken a affirmé qu'il recherchait une amélioration tangible de la vie des Palestiniens et a assuré qu'ils discuterait des moyens de calmer les tensions et d'assurer un Ramadan et une fête de Pessah paisibles.