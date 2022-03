"Israël est dans une bonne période concernant ses relations diplomatiques avec l'étranger" (N. Bennett)

Ce dimanche a lieu le Sommet du Néguev en Israël en présence des dirigeants des Accords d'Abraham

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré dimanche au début de la réunion hebdomadaire du cabinet qu'Israël connaît actuellement une "bonne période" pour ses relations diplomatiques avec les autres pays.

"À tous ceux qui ne l'ont pas remarqué, la politique étrangère d'Israël est dans une bonne période", dit-il. "Israël est un acteur important sur la scène mondiale et régionale. Nous cultivons des liens anciens et en construisons de nouveaux."

Il affirmé que "l'ancienne paix" - avec l'Egypte - rencontre "la nouvelle paix" des Accords d'Abraham, alors que le ministre égyptien des Affaires étrangères a été convié au Sommet du Néguev qui débute ce dimanche en Israël en présence des ministres des Accords d'Abraham.

En ce qui concerne la menace iranienne, N. Bennett a déclaré: "au Moyen-Orient aujourd'hui, il y a ceux qui créent la violence et le retard, et il y a ceux qui poussent à la coopération et au développement économique."

"La pensée que les Gardiens de la Révolution seront retirés de la liste des organisations terroristes est extrêmement inquiétante et pas seulement pour nous. Nous espérons toujours et travaillons pour nous assurer que cela ne se produise pas", a-t-il dit se référant aux informations selon lesquelles les États-Unis pourraient retirer les Gardiens de la Révolution iraniens de la liste dans le cadre d'un accord nucléaire avec l'Iran.