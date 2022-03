Israël: "Les forces de sécurité doivent s'adapter à une nouvelle menace" (N. Bennett)

"J'exhorte les citoyens à continuer d'être vigilants. Ensemble, nous pourrons également vaincre cet ennemi"

Les forces de sécurité ont réagi "rapidement" à une nouvelle menace, a félicité lundi le Premier ministre israélien Naftali Bennett dans un communiqué, opérant depuis son domicile après avoir été testé positif au coronavirus.

"Une deuxième attaque commise par des partisans de l'État islamique en Israël a obligé les forces de sécurité à s'adapter rapidement à une nouvelle menace, et elles l'ont fait", a-t-il affirmé au lendemain de l'attentat meurtrier qui a causé la mort de deux agents de la police des frontières à Hadera, quelques jours après une attaque terroriste à Beersheva qui a fait quatre morts.

"J'exhorte les citoyens à continuer d'être vigilants. Ensemble, nous pourrons également vaincre cet ennemi", a-t-il souligné.

"Nous avons le cœur brisé par la mort des agents de la police des frontières Yezen Falah et Shirel Abukarat, tués alors qu'ils protégeaient des civils contre de lâches meurtriers", a-t-il déploré.

"Nous n'oublierons pas leur héroïsme. Je souhaite un rétablissement complet aux blessés et j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles", a ajouté M. Bennett.

La police et le Shin Bet (Service de sécurité intérieure israélien) ont mené une opération conjointe à Umm al-Fahm la nuit dernière au cours de laquelle des perquisitions ont été effectuées dans plusieurs maisons de la ville.

Selon un communiqué de la police, des pistolets et des fusils Airsoft, des appareils cellulaires, des documents et des ordinateurs et des brochures liés au groupe Etat islamique ont été découverts.

Cinq suspects soupçonnés d'appartenir à l'organisation terroriste ont été arrêtés, a-t-il par ailleurs été indiqué.