Attentat de Hadera: "Un extrémisme cruel menace l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël" (ministre de la Sécurité intérieure)

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, s'est rendu aux funérailles du sergent Yezen Falah, un policier des frontières tué dimanche soir dans l’attaque terroriste de Hadera au nord de Tel-Aviv.

"Un extrémisme cruel menace l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël. Je vous promets ici et aujourd'hui qu’il ne sera pas possible pour les extrémistes de nuire à l'unité de notre pays", a dit le ministre lors de l'enterrement qui a réuni plusieurs milliers de personnes dans le village druze de Kisra-Sumei au nord du pays.

"Nous sommes prêts et déterminés à combattre tous nos ennemis", a ajouté Omer Bar Lev.

"Yezen Falah était un combattant qui avait un rêve, progresser dans les échelons sécuritaires du pays. Pendant son service, il a risqué sa vie tous les jours. C’est grâce à lui et à ses compagnons d'armes que nous sommes là", a encore dit le ministre.

L'attentat à l'arme automatique revendiqué par l'Etat islamique a également tué Shirel Abukarat, une franco-israélienne qui officiait aussi dans la police des frontières. Elle a été inhumée au cimetière de Netanya. Les deux victimes étaient âgées de 19 ans.

Omer Bar Lev avait été vivement critiqué la semaine dernière pour ses déclarations lors de l’enterrement d’une victime de l’attentat de Beersheva.

Alors que le terroriste avait été tué par des passants armés, tout de suite après ses attaques à l’arme blanche qui ont fait quatre victimes, le ministre avait promis lors de ces funérailles "que les forces israéliennes ne trouveraient pas le repos avant d’avoir mis la main sur le terroriste".