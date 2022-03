Israël: un homme originaire d'une ville bédouine du sud du pays arrêté pour ses liens présumés avec l'EI

L'homme a été arrêté vendredi soir et sa détention provisoire a été prolongée jusqu'à mercredi

Un homme de 23 ans originaire de la ville bédouine de Tel Sheva, dans le sud du pays, a été arrêté pour ses liens présumés avec le groupe djihadiste État islamique.

Selon la police, l'homme a été arrêté vendredi soir et sa détention provisoire a été prolongée jusqu'à mercredi.

"La police israélienne et le service de sécurité du Shin Bet prennent très au sérieux toute implication de citoyens israéliens dans des activités terroristes et toute affiliation à des groupes terroristes, et continueront à traquer ceux qui cherchent à nuire aux citoyens et aux forces de sécurité", a déclaré la police dans un communiqué.

Cette annonce intervient un jour après une attaque meurtrière à Hadera, commise par deux Arabes israéliens qui étaient des partisans de l'État islamique.

Elle intervient également une semaine après qu'un homme originaire de la ville bédouine de Hura, dans le sud du pays, qui avait purgé une peine de prison pour avoir tenté de rejoindre le groupe djihadiste en Syrie, a tué quatre personnes dans une attaque terroriste à Beersheva.