Israël: vague d'arrestations à Wadi Ara, 12 personnes interpellées

Douze personnes soupçonnées d'appartenir et de s'identifier à l'Etat islamique ont été arrêtées

D'importantes forces de la police israélienne et du Shin Bet (Service de sécurité intérieure israélien) ont mené un raid tôt mardi matin dans la région de Wadi Ara (nord-ouest) et procédé à une vague d'arrestations à Umm al-Fahm, Sakhnin et Nazareth.

Douze personnes soupçonnées d'appartenir et de s'identifier au groupe terroriste Etat islamique (EI) ont été arrêtées.

"Nous ne nous souvenons pas d'une nuit comme celle-ci depuis des années, la quantité de forces qui sont entrées était incroyable", ont témoigné plusieurs habitants d'Umm al-Fahm auprès de la chaîne publique Kan.

Cette opération d'arrestations préventives d'anciens repris de justice ou de suspects ayant des liens avec l'EI avait été annoncée la veille.

Elle intervient suite aux deux dernières attaques terroristes commises ces derniers jours qui ont entraîné le décès de six personnes, deux policiers tués à Hadera dimanche, quatre morts à Beersheva mardi dernier.

Les deux attentats ont été perpétrés par des Arabes israéliens, partisans de l'État islamique.

Les suspects sur lesquels pèsent de fortes présomptions resteront en garde à vue et seront traduits devant le tribunal.

Conformément à la nouvelle politique, les arrestations administratives seront également conduites contre les suspects à haut risque, afin d'empêcher de nouveaux attentats.