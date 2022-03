Les chrétiens appellent les autorités israéliennes à les protéger face à la menace de l'Etat islamique

Nuire aux chrétiens d'Israël à Pâques causerait "un grand embarras et des dommages à l'État d'Israël"

La communauté chrétienne d'Israël a appelé le ministre de la Sécurité publique Omer Bar-Lev et le ministre de la Défense Benny Gantz à assurer leur sécurité pendant les vacances de Pâques, alors que le pays a été frappé par deux attentats islamistes en une semaine.

"Dans le contexte des récents attentats terroristes et du réveil des cellules de l'organisation terroriste Daesh, on craint que les terroristes de l'organisation s'en prennent ensuite aux églises et aux chrétiens à l'approche de Pâques", lit-on dans une lettre envoyée aux responsables israéliens par l'ONG Initiative Jérusalem.

"Le passé dans les pays voisins d'Israël nous a appris que les chrétiens et leurs symboles ont été une cible pour l'organisation terroriste au point d'en arriver à un génocide reconnu par l'Union européenne", précise-t-elle.

L'Initiative Jérusalem a averti que nuire aux chrétiens d'Israël à Pâques causerait "un grand embarras et des dommages à l'État d'Israël".

"Nous nous tournons vers vous pour réfléchir sérieusement à la réponse que l'establishment de la défense doit donner afin d'assurer une sécurité maximale aux chrétiens et aux églises pendant cette période", a ajouté l'organisation.

La police est en niveau d'alerte maximal depuis lundi, après que deux terroristes affiliés à l'EI ont tué deux jeunes policiers des frontières et blessés une dizaine d'autres personnes dimanche soir à Hadera.

Les terroristes avaient posté une vidéo sur Facebook avant l'attaque, où ils juraient allégeance à l'Etat islamique.