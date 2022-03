Attentat de Bnei Brak: "Nous sommes confrontés à une vague meurtrière de terrorisme arabe" (N. Bennett)

En une semaine, trois attentats ont frappé Israël, faisant 11 morts

Le Premier ministre Naftali Bennett israélien a réagi à l'attentat de Bnei Brak mardi soir dans lequel 5 Israéliens ont été tués par un terroriste palestinien originaire de Cisjordanie.

"Israël fait face à une vague meurtrière de terrorisme arabe," a-t-il déclaré.

"Mon cœur va aux familles qui ont perdu des êtres chers ce soir, et je prie pour le rétablissement des blessés. Les forces de sécurité ripostent et nous combattrons le terrorisme avec persévérance, obstination et une poigne de fer. Nous gagnerons," a-t-il dit.

Le Premier ministre réunira une réunion du cabinet de sécurité mercredi matin. Des centaines de personnes se sont réunies sur le lieu de l'attentat, dénonçant la politique du Premier ministre.

Des milliers de policiers supplémentaires seront déployés dans les rues d'Israël dès demain, alors que les Arabes célèbreront la Journée de la Terre.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a condamné l'attentat, dans une déclaration rare.

Il a souligné que "tuer des civils israéliens et palestiniens ne fera qu'aggraver la situation - alors que tout le monde a intérêt à renforcer la prospérité, en particulier lors du Ramadan et des fêtes juives et chrétiennes attendues."

De fortes tensions sont attendues à l'approche du Ramadan qui débute samedi. Les forces de sécurité israéliennes sont sur le qui-vive, craignant un attentat supplémentaire dans les jours à venir.

En une semaine, trois attentats ont frappé Israël faisant 11 morts.