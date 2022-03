Attentat de Bnei Brak : "Un terroriste a tenté de me tuer mais il n'a pas pu tirer avec son arme" (secouriste)

"Le Tout-Puissant m'a protégé, je n'ai pas d'autre explication"

Menahem Englander, un résident de Bnei Brak et ambulancier, a déclaré mercredi à Channel 12 qu'il s'est retrouvé face à face avec le terroriste, qui a appuyé plusieurs fois sur la gâchette de son arme, mais celle-ci n'a pas fonctionné.

Il a affirmé avoir entendu des bruits de tirs depuis sa maison, où il se trouvait avec sa femme et ses enfants, et a commencé à recevoir des informations le réseau de communication du Magen David Adom concernant des civils sur lesquels on tirait.

Il a dit au MDA (équivalent de la Croix-Rouge française) qu'il était dans les environs et il est descendu dans la rue.

"Menahem, fais attention !", a crié un voisin. "J'ai fait quelques pas en arrière", se souvient-il, mais "je n'ai rien vu d'anormal".

"Puis, deux secondes plus tard, le terroriste se tenait devant moi, à trois ou quatre mètres... Il a pointé son arme sur moi, et a tiré à plusieurs reprises [sur la gâchette], essayant simplement de tirer. Le Tout-Puissant m'a protégé, je n'ai pas d'autre explication. Je ne sais pas si l'arme s'est enrayée ou s'il n'y avait plus de balles", a-t-il poursuivi.

"Tout s'est passé en quelques secondes. J'ai fait demi-tour, j'ai couru dans l'escalier de mon immeuble, je suis monté chez moi et j'ai verrouillé la porte craignant qu'il ne me poursuive."

En regardant les images des caméras de sécurité de l'attaque ce mercredi matin, il a précisé que le terroriste, au lieu de le suivre, s'est dirigé vers le bas de la rue et a poursuivi son attaque meurtrière.

Lorsqu'il a pu voir de sa fenêtre que la situation était sûre, il a dit être retourné dehors pour offrir son aide aux blessés.

"Je n'arrive pas à me sortir de la tête le moment où j'étais face au terroriste. J'ai à peine dormi de la nuit. J'assimile lentement ce qui s'est passé. Si ce n'était pas pour le Tout-Puissant, je ne serais pas ici à vous parler", a-t-il conclu.

L'attaque de Bnei Brak est la troisième en une semaine en Israël, portant à 11 le nombre de victimes, 9 civils et 3 policiers.